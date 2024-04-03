Самое сильное землетрясение: на Тайване уже пострадало больше тысячи человек

На Тайване растет число тех, кто пострадал в результате сильнейшего за последние 25 лет (по данным местных чиновников) землетрясения. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на местные власти.

По данным властей, землетрясение 3 апреля стало самым сильным почти за последние 25 лет, и число пострадавших, к сожалению, только продолжает расти. Сейчас известно о том, что 1011 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести, а 143 гражданина оказались в ловушке.

При этом, ранее сообщалось о 934 пострадавших и 10 погибших. По предварительной информации, среди пострадавших нет российских граждан (согласно данным на 15:30 по местному времени). Напомним, что землетрясение случилось на востоке острова Тайвань, его магнитуда составила 7,3.