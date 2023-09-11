Сильный пожар произошел в гаражном кооперативе в Подольске: сгорели три автомобиля

В подмосковном Подольске произошел сильный пожар. Загорелись автомобили на парковке возле здания ГИБДД, пишет SHOT .

По информации издания, три автомобиля полностью выгорели. Также огонь повредил еще одну машину, гараж и сарай. Площадь пожара, по предварительным данным, составила восемьдесят квадратных метров.

Отмечается, что в настоящее время возгорание локализовано.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, пожар произошел в гаражном кооперативе на улице Правды.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове загорелся металлический ангар.