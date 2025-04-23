Сильный пожар произошел в Москва-Сити: в подземном паркинге загорелся автомобиль

В Москва-Сити произошел сильный пожар на стройке, сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источника, в подземном паркинге загорелся автомобиль. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные.

Телеграм-канал опубликовал кадры, на которых видно, как густой черный дым исходит от одного из зданий. В оперативных службах SHOT подтвердили, что перед пожаром на месте инцидента произошел взрыв. Специалисты начали расследование.

По данным Baza, взорванный автомобиль находился на парковке башни «Меркурий». Информации о жертвах нет. Как пишет Mash, пожару присвоили повышенный ранг опасности.

После взрыва, отмечают источники, загорелись строительные материалы. Владельцев авто, которые также находились на парковке, поспешно вывели из эпицентра возгорания.

Ранее стало известно, кто устроил взрыв гранаты в гостинице «Восход» в Москве.