Стало известно, кто устроил взрыв гранаты в гостинице «Восход» в Москве

В московской гостинице «Восход», расположенной на Алтуфьевском шоссе, 21 апреля произошел инцидент с участием бойца поп-ММА Алима Оркова. Боец привел в действие страйкбольную гранату, что повлекло за собой возбуждение уголовного дела по двум статьям, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Источник в агентстве сообщил, что в одном из номеров отеля проживала женщина, занимающая должность чиновника, не раскрывая при этом деталей. За содеянное задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Известно, что 21 апреля мужчина устроил взрыв страйкбольной гранаты в здании гостиницы «Восход», а после этого оказал сопротивление сотруднику полиции, прибывшему для урегулирования ситуации. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские оперативно задержали правонарушителя.

Следователи выдвинули обвинение Алиму Оркову, который, по данным следствия, не только взорвал гранату в московской гостинице, но и произвел как минимум один выстрел из огнестрельного оружия.

По предварительным данным ГСУ СК России по Москве, обвиняемый в момент совершения противоправных действий находился под воздействием наркотических веществ.

В среду следственные органы планируют обратиться в Бутырский районный суд Москвы с ходатайством об избрании для Оркова меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома по подозрению в вербовке наемников.