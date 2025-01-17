В Госдуме обратились к СК РФ с просьбой проверить Чубайса

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Луговой обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о проведении предварительной проверки в отношении бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщил РБК.

Депутаты запросили изучение его профессиональной деятельности «на предмет выявления признаков преступлений». Упомянутый период охватывает время, когда Чубайс занимал пост главы Роснано с 2008 по 2020 годы и был специальным представителем президента России по вопросам взаимодействия с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Кроме того, они обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой предоставить информацию «о наличии (или наличии ранее) материалов в производстве следственных органов Российской Федерации по уголовным делам» относительно Чубайса.

Депутаты также запросили результаты проверки и материалы для рассмотрения в комитетах по обороне и безопасности и противодействию коррупции.

Ранее сообщалось, что Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества до 65 млн руб.