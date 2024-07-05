Силовики Киргизии предотвратили попытку государственного переворота

Сотрудники специальных служб Киргизии выявили и предотвратили попытку строить государственный переворот. Об этом сообщили представители национального Государственного комитета национальной безопасности, их слова привел ТАСС .

Группа злоумышленников собиралась устроить массовые беспорядки, чтобы под их прикрытием дестабилизировать обстановку в Республике Киргизия, и под шумок захватить власть в стране.

«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти», - указали в данном ведомстве.

По этому делу задержано пять человек, у них изъяты оружие, боеприпасы, радиостанции, элементы взрывных устройств, дорны и другие предметы, свидетельствующие о преступных намерениях. Имена задержанных пока не разглашаются в интересах следствия.

Ранее эксперт по туризму Мельник напомнил, что россиянам доступен въезд в некоторые страны не только без специальной визы, но даже и без загранпаспорта. В их число входит Киргизия, которая за счет этого становится одним из наиболее доступных направлений для россиян по части заграничного отдыха.