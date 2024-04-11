Силовики ликвидировали в Нальчике двоих вооруженных боевиков

Двое боевиков, которые планировали террористические акты, были нейтрализованы в пригороде Нальчика в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета.

После того, как силовики блокировали вооруженных боевиков на территории одного из дачных товариществ, завязалась перестрелка. В ее ходе двое членов бандгруппы были ликвидированы.

«Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет», - заявили представители НАК.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. На месте боя найдены автоматическое оружие, а также боеприпасы.

Антитеррористическая операция в Кабардино-Балкарии была объявлена сегодня, ее режим вводился на территории ряда садовых товариществ.