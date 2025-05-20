Силовики остановили крупные каналы поставки кокаина через Россию

По заявлению Центра общественных связей ФСБ России, пресечены две схемы транзита кокаина через территорию РФ, изъято около двух тонн наркотического вещества общей стоимостью 6 млрд руб., среди задержанных — украинский гражданин.

В марте 2025 года, в ходе мероприятий по контролю за въезжающими в Россию иностранцами, установлено участие гражданина Украины и его сообщника, получившего российское гражданство в 2022 году, в незаконном обороте наркотических средств, как указано в сообщении.

Согласно информации правоохранительных органов, указанные лица, действуя в интересах европейской преступной группировки, планировали переправить крупную партию кокаина из России в страны Евросоюза.

Этот кокаин ранее был нелегально ввезен в Россию из Латинской Америки. Курьеры были задержаны во время транспортировки наркотиков, при этом из незаконного оборота изъято 1110 кг запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Приамурье задержали наркодилера с партией товара на 150 млн руб.