Силовики предположили, где мог скрыться организатор более 60 убийств в РФ

Организатор более 60 убийств на территории России, находящийся в федеральном розыске, мог найти убежище на Украине, спасаясь от преследования российских правоохранительных органов.

Как пишет телеграм-канал SHOT, группировка из Брянска, возглавляемая Емельяновым, активно действовала с начала 2000-х годов в ряде регионов РФ. Их основной деятельностью были заказные убийства влиятельных фигур криминального мира, таких как воры в законе Борис Петрушин и Мераб Табагуа, а также местный авторитет Андрей Бадия.

Емельянов и его сообщники несут ответственность более чем за 60 убийств, совершенных в Брянской, Калужской и Смоленской областях. Деятельность ОПГ была пресечена в 2009 году после задержания одного из киллеров, который пошел на сотрудничество со следствием и раскрыл информацию о своих сообщниках, включая Емельянова. Узнав о готовящемся аресте, тот успел покинуть территорию Российской Федерации.

Установлено, что Емельянов лично определял цели и отдавал распоряжения об их устранении. Одним из наиболее резонансных эпизодов деятельности брянской ОПГ стало убийство криминального авторитета Виктора Богданова, известного как Басист, возле кафе на улице Чернышевского в Брянске.

По данным SHOT, Николай Емельянов (Емеля), один из лидеров брянской ОПГ, в настоящее время может скрываться в одной из европейских стран, используя поддельные документы. Именно эту версию считают наиболее вероятной силовики, занимающиеся расследованием его дела.

Ранее сообщалось, что жена главаря ОПГ «Хади Такташ» просит перевести мужа в колонию ближе к дому.