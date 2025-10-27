Силовики пришли в челябинский развлекательный комплекс по делу об АУЕ

В понедельник, 27 октября, центр Челябинска стал ареной масштабной спецоперации. В развлекательный комплекс «Галактика развлечений» на Комсомольском проспекте вошли сотрудники силовых структур в экипировке с опознавательными знаками спецназа. По информации очевидцев, бойцы действовали четко и скоординированно: сначала они заняли помещение боулинга, а затем проникли через соседний вход, взяв под полный контроль территорию комплекса.

Как сообщил портал 74.ru, следственные действия напрямую связаны с громким иском Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство требует в судебном порядке признать экстремистским криминальное объединение, созданное, по версии следствия, авторитетными челябинскими предпринимателями братьями Махониными.

В случае удовлетворения иска государство планирует изъять активы сообщества общей стоимостью около 2,5 млрд руб. В списке активов, подлежащих конфискации, фигурирует и «Галактика развлечений».

Помимо самих братьев Махониных, ответчиками по этому беспрецедентному делу проходят еще 14 человек, включая их родственников и близких знакомых, а также семь коммерческих фирм.

В материалах иска утверждается, что участники группировки не просто вели бизнес, а культивировали уголовные традиции и идеологию движения АУЕ* («Арестантский уклад един»). По данным следствия, их многомиллионные доходы были получены в том числе за счет систематического использования криминальных методов.

Ранее сообщалось, что силовики с автоматами стянулись к одной из школ сибирского города.

* Движение запрещено в России.