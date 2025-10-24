Силовики с автоматами стянулись к одной из школ сибирского города

Визит бойцов Росгвардии к гимназии № 17 на улице Пролетарской в Кемерове вызвал оживленную реакцию у местных жителей, пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети. Издание узнало, какая цель была и приехавших правоохранителей на самом деле.

Очевидцы зафиксировали на видео прибытие оперативников с автоматами, что мгновенно спровоцировало поток вопросов в социальных сетях о причинах присутствия силовиков у образовательного учреждения. Девочки, заснявшие силовиков, были крайне удивлены их появлению.

Однако поводов для беспокойств на самом деле не было. Как пояснили в пресс-службе ведомства, случай оказался плановой тренировкой по проверке работоспособности тревожной сигнализации с участием экипажа вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии отрабатывали стандартный алгоритм действий на случай реального происшествия в учебном заведении, что является частью регулярных учений по обеспечению безопасности социальных объектов.

Подобные проверки позволяют оценить время реагирования подразделений и скоординировать действия школьной администрации с правоохранительными органами.

