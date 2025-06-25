Силовики взялись проводить обыски в доме и на рабочем месте госсекретаря Дагестана Магомедова

Официальных данных о причинах обысков и о том, с каким делом это связано, не приводится. По предварительной информации, обыски могут проводиться по подозрению в причастности госсекретаря к незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

«Обыски проходят в доме у госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова», — указали журналистам.

Силовики обыскивают жилплощадь, на которой проживает чиновник, его рабочий кабинет в здании правительства, а также дома его родственников.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими пресекли незаконную деятельность ряда табачных цехов в Краснодарском крае, при этом было изъято продукции более чем на 1 млрд руб. У подпольных производителей было изъято около 3 млн пачек сигарет и десятки тысяч тонн табака. В качестве всего изъятого есть очень серьезные сомнения. Незаконные цеха вели свою работу на протяжении двух лет.