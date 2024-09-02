Силовики задержали двух подозреваемых в тройном убийстве под Вологдой

В поселке Рубцово Вологодской области нашли мертвыми двух мужчин и женщину. Вероятных душегубов нашли и задержали, о чем стало известно после публикации СК по региону.

Тела троих человек обнаружили на территории частного дома в Рубцовске. На трупах нашли следы насильственной смерти. После предварительного осмотра удалось выйти на след подозреваемых: ими оказались двое местных жителей. Пока с ними ведутся следственные действия, устанавливаются мотивы и другие детали преступления.

Отмечается, что погибшие — женщина и двое мужчин. На всех нашли ранения, предположительно, ножом. При этом в истории есть выжившие: их с повреждениями доставили в больницу. Их жизням ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство продолжается.

Ранее сообщалось, что в КЧР подростка признали виновным в убийстве девочки и издевательстве над ее телом