В московском ЖК «Лефортово Парк» произошла стрельба

В жилом комплексе «Лефортово Парк» произошла стрельба. Правоохранительные органы задержали неизвестного, который открыл огонь из травматического оружия. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно свидетельствам очевидцев, сначала раздались громкие выстрелы, исходящие от Красноказарменного проезда. Мужчину удалось остановить и лишить оружия, никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии. Ведется расследование, чтобы установить личность стрелявшего и его причины для такого поступка.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе на западе Москвы.