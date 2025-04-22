Четыре человека пострадали в результате детонации боеприпасов во Владимирской области

Стало известно о пострадавших в результате детонации на складе боеприпасов во Владимирской области. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По данным Авдеева, в результате инцидента пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы с травмами в Киржачскую и Александровскую районные больницы. К счастью, обошлось без погибших, уточняют власти.

Также стало известно, что оперштаб принял решение об эвакуации как воинской части, так и семи населенных пунктов и 12 дачных поселков из-за произошедшего. Напомним, ранее сообщалось о том, что в школах и ДК Киржача развернуты пункты временного размещения граждан, для которых местной администрацией были организованы автобусы.