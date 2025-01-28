Силы ПВО и РЭБ уничтожили дроны ВСУ на подлете к Смоленску

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем телеграм-канале, что несколько украинских дронов были уничтожены на подлете к Смоленску.

По его данным, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно предотвратили нападение нескольких украинских беспилотников на город.

Анохин уточнил, что на земле нет ни пострадавших, ни разрушений, в то время как специалисты оперативных служб сейчас работают на местах, где упали обломки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 января силы противовоздушной обороны России ликвидировали пять беспилотников в разных регионах страны.