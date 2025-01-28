Силы ПВО за ночь ликвидировали пять дронов ВСУ над территорией России
Минобороны: силы ПВО РФ за ночь сбили пять украинских БПЛА над тремя регионами
Фото: [flickr.com]
В ночь на 28 января силы противовоздушной обороны России ликвидировали пять беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно информации ведомства, два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, еще два — над Брянской, один — над Крымом.
Ранее сообщалось, что сильный пожар разгорелся на предприятии в Харькове после ракетного удара ВС РФ. Прилет зафиксирован рано утром во вторник, 28 января. Поражен объект военной инфраструктуры врага.