Силы ПВО за ночь ликвидировали пять дронов ВСУ над территорией России

В ночь на 28 января силы противовоздушной обороны России ликвидировали пять беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно информации ведомства, два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, еще два — над Брянской, один — над Крымом.

Ранее сообщалось, что сильный пожар разгорелся на предприятии в Харькове после ракетного удара ВС РФ. Прилет зафиксирован рано утром во вторник, 28 января. Поражен объект военной инфраструктуры врага.