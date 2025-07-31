Силы ПВО ликвидировали 32 украинских дрона над Россией

В период с 23:20 мск 30 июля до 04:00 мск 31 июля дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали и нейтрализовали 32 украинских беспилотника авиационного типа.

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 11 дронов были сбиты над Волгоградской областью, семь — над территорией Крымского полуострова, пять — над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, два— над Тамбовской областью и два — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье и в Дагестане объявили беспилотную опасность.