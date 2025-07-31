Ставрополье и Дагестан под угрозой удара: в регионах объявлена беспилотная опасность

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил об угрозе беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал губернатор.

В Дагестане, который граничит со Ставропольским краем, также существует угроза нападения беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим, жителей республики просят по возможности оставаться в своих домах. Информация об этом была опубликована в Телеграм-канале МЧС Дагестана.

«Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС по Республике Дагестан сообщает о вероятности возникновения проблем с доступом к мобильному интернету.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили за час 13 БПЛА ВСУ над регионами России.