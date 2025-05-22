Силы ПВО ликвидировали пять дронов ВСУ, летевших к Москве

Атака двумя беспилотными летательными аппаратами ВСУ, направлявшимися к Москве, была успешно отражена средствами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте обнаружения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Позднее градоначальник сообщил, что силы ПВО пресекли еще одну попытку атаки с использованием вражеских беспилотников. Уничтожено три БПЛА, двигавшихся в направлении Москвы.

Ранее сообщалось, что в период с полуночи 22 мая до 5:30 мск российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив в общей сложности 105 украинских беспилотников авиационного типа.