Силы ПВО ночью уничтожили семь дронов ВСУ

В ночь на 18 мая дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 16 на 17 мая силы ПВО сбили два беспилотника над территорией РФ. Первый дрон был сбит над территорией Белгородской области, второй — над Курской областью.

Российские силы ПВО продолжают следить за обстановкой в воздухе, а также пресекать попытки провокаций со стороны Украины, обеспечивая безопасность российских регионов.