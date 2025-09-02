Силы ПВО отразили атаку дронов вечером 2 сентября
Минобороны: 27 украинских БПЛА сбиты в приграничных областях
Фото: [istockphoto.com]
Вечером 2 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. Данные опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства обороны России.
В промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 27 украинских БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, 10 аппаратов ликвидированы над акваторией Черного моря, семь — над Крымом, еще 7 — над Ростовской областью. Кроме того, два беспилотника сбиты в Брянской области и один — в Белгородской.
До этого Министерство обороны России обнародовало кадры, на которых запечатлено уничтожение разведывательного корабля Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Симферополь».