Силы ПВО отразили атаку дронов вечером 2 сентября

В промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 27 украинских БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, 10 аппаратов ликвидированы над акваторией Черного моря, семь — над Крымом, еще 7 — над Ростовской областью. Кроме того, два беспилотника сбиты в Брянской области и один — в Белгородской.

До этого Министерство обороны России обнародовало кадры, на которых запечатлено уничтожение разведывательного корабля Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Симферополь».