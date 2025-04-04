Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
ПВО сбили летевший на Москву украинский дрон
Фото: [flickr.com]
В ночь на 4 апреля украинские боевики снова пытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Это уже не первая атака ВСУ на российскую столицу.
Так четыре беспилотника, двигавшихся по направлению к Москве, были сбиты 14 марта.
Массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье была совершена в ночь с 10 на 11 марта. В результате налета погибли три человека, также сообщалось о 18 пострадавших, среди них трое детей. В ту ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских дронов над территорией России, в том числе 91 над Московской областью, на подлете к Москве было сбито 74 дрона.