Силы ПВО перехватили 7 ноября шесть беспилотников ВСУ над российскими регионами

В течение первой половины дня пятницы, 7 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над своей территорией шесть вражеских беспилотников. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ вели новые попытки наносить воздушные удары по объектам на российской территории.

«В период с 9:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,— указали они в микроблоге.

Пять БПЛА были сбиты над территорией Курской области. Еще один дрон ликвидировали над Брянской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 7ноября над регионами РФ было сбито 11 беспилотников. Больше всего дронов, пять единиц, перехватили над территорией Республики Крым.