Силы ПВО перехватили иранские ракеты в небе над Иорданией

Al Arabiya сообщает, что средства противовоздушной обороны перехватили в небе над Иорданией несколько ракет. Телеканал предполагает, что иранская стороны использует снаряды дальнобойного типа.

Иранские ракеты пересекли воздушное пространство Иордании — одного из древнейшего арабского государства. Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что атаковал территорию Израиля и ее страны-соседки.

Тем временем в ЦАХАЛ отметили, что Иран продолжает атаку на Израиль. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны, население предупредили о необходимости укрыться в убежищах и домах, оснащенных системой защиты от ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил свыше 400 ракет баллистического типа по Израилю.