Силы ПВО перехватили более 40 БПЛА на подлете к Запорожью

В ночь на 18 апреля украинские войска попытались совершить свыше 40 атак на Запорожский регион, об этом проинформировал глава области Евгений Балицкий.

Благодаря действиям ПВО более 40 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы еще на дальних подступах к городам и селам, отметил он.

17 апреля украинские военные попытались атаковать район, расположенный неподалеку от Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат был обезврежен на расстоянии 300 м от здания ЗАЭС. В этом корпусе находится уникальный в своем роде тренажер, имитирующий реакторный зал в натуральную величину.