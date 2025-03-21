Силы ПВО России уничтожили 43 украинских дрона за ночь

На протяжении ночи на 21 марта российская противовоздушная оборона в четырех регионах России сбила 43 беспилотника ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

В ночь на 21 марта российская противовоздушная оборона продолжала отражать террористические удары украинской армии.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в военном ведомстве.

Больше всего беспилотников, 34 единицы, было нейтрализовано в Волгоградской области. Над Белгородской областью сбили всего один дрон. Над Ростовской и Курской областями перехватили по четыре БПЛА противника.

Ранее уже сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области. Жители населенного пункта Октябрьский, который находится рядом, заявляют минимум о семи мощных взрывах, которые были слышны в окрестностях.