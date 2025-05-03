Силы ПВО сбили 170 дронов ВСУ за ночь

За прошедшую ночь с 22:00 до 05:00 дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили в общей сложности 170 украинских беспилотников авиационного типа.

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, над Крымским полуостровом было сбито 96 беспилотных летательных аппаратов, 47 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, над Ростовской областью — девять, над Брянской областью — восемь, аналогичное количество (восемь) сбито над Курской областью, и два БПЛА — над Белгородской областью.

В зоне ответственности ПВО над черноморской акваторией также были уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования модели Storm Shadow, а также три украинские управляемые ракеты типа «Нептун-МД».

Кроме того, в период с 02:00 до 05:00 дежурными огневыми расчетами Черноморского флота в акватории Черного моря было уничтожено 14 украинских безэкипажных катеров.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись два жилых дома.