В Ростовской область из-за падения обломков БПЛА загорелись два жилых дома

Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

К настоящему моменту удалось сбить дроны в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. К счастью, никто не пострадал.

Слюсарь также добавил, что из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля двух домов в поселке Целина. В одном из них проживала семья из пяти человек. На данный момент они находятся у родственников. Им будет оказана необходимая помощь, отметил он.

На место ЧП прибыли оперативные службы и глава администрации района Оксана Косенко.

Ранее Хинштейн сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ под Курском.