Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили следовавший в сторону Москвы беспилотник.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Сообщение об этом было опубликовано в 00:21 мск 21 июля. Сергей Собянин проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву.