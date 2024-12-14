Силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников над регионами РФ

Украинские боевики минувшей ночью, 14 декабря, предприняли несколько десятков попыток атаковать российские регионы, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ. Боевые расчеты противовоздушной обороны и РЭБ отработали четко и слаженно, выявив в небе вражескую авиатехнику.

Сообщается, что всего за ночь были перехвачены и ликвидированы 37 беспилотников противника. Часть из них были сбиты в Брянской, над Курской и Орловской областях. Также враг безуспешно атаковал в акватории Азовского моря и над Краснодарским краем.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

Больше всего было уничтожено вражеских дронов в Курской области и на Кубани (12 БПЛА). Семь беспилотников уничтожены над Брянской областью, пять — под Орлом, один беспилотный аппарат — в Азовском море.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Орловской области произошло возгорание топлива.