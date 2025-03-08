Силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ над территорией России

7 марта с 20:15 до 22:45 по московскому времени силы противовоздушной обороны сбили над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря 43 украинских БПЛА.

Над территорией Краснодарского края сбили 21 дрон, девять устройств сбили над Брянской областью, четыре – над Ростовской.

Два дрона было уничтожено над Белгородской областью, один – над Курской. Еще шесть беспилотников ВСУ было сбито над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики почти ежедневно атакуют с помощью БПЛА объекты, расположенные в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно сбивают вражеские летательные аппараты.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 3 марта российские средства противовоздушной обороны успешно сбили семь беспилотников, принадлежащих Украине.