В Воронежской области обломки сбитых дронов повредили школу, АЗС и частные дома
Губернатор Гусев сообщил о повреждении школы, домов и АЗС обломками БПЛА
Школа, автозаправочная станция (АЗС) и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, в одном из городских округов обломки сбитых дронов повредили крышу АЗС и кровлю дома в садовом некоммерческом товариществе.
В одном из районов области удар пришелся по школе — повреждены остекление и фасад здания. Также повреждения получили фасад малоэтажного дома, окна частного домовладения, автомобиль и линия электропередач.
В другом районе зафиксированы разрушения в трех частных домах, двух надворных постройках и в гараже с автомобилем внутри.
Глава региона уточнил, что беспилотники были сбиты над территорией одного городского округа и восьми муниципальных районов Воронежской области.
Ранее Министерство обороны России сообщило о количестве сбитых за ночь украинских БПЛА.