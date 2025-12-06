В Воронежской области обломки сбитых дронов повредили школу, АЗС и частные дома

Школа, автозаправочная станция (АЗС) и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, в одном из городских округов обломки сбитых дронов повредили крышу АЗС и кровлю дома в садовом некоммерческом товариществе.

В одном из районов области удар пришелся по школе — повреждены остекление и фасад здания. Также повреждения получили фасад малоэтажного дома, окна частного домовладения, автомобиль и линия электропередач.

В другом районе зафиксированы разрушения в трех частных домах, двух надворных постройках и в гараже с автомобилем внутри.

Глава региона уточнил, что беспилотники были сбиты над территорией одного городского округа и восьми муниципальных районов Воронежской области.

Ранее Министерство обороны России сообщило о количестве сбитых за ночь украинских БПЛА.