Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Ночью Собянин также сообщал об отражении летевших на Москву беспилотников. Другой информации на данный момент нет. В ночь на 18 июля Министерство обороны РФ сообщило, что над российскими регионами были ликвидированы 73 беспилотника, летевшие над 11 регионами страны.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России, тем самым запугивая мирных граждан. Российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ежедневно работают над пресечением террористических попыток киевского режима. Власти регионов работают над устранением последствий этих атак.

Ранее сообщалось, что власти Крыма запретили размещать в интернете и социальных сетях видео- и фотоматериалы о работе средств ПВО и последствиях атаки БПЛА.