Силы ПВО сбили четыре ударных беспилотника над Смоленской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов по территории Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Обломки сбитых беспилотников упали на незаселенной территории. В настоящее время на местах падения работают оперативные группы. Специалисты обследуют территорию, чтобы исключить любые возможные угрозы для местных жителей.

Глава Смоленской области напомнил, что в случае обнаружения неизвестных объектов необходимо сообщать о находке по номеру 112. Анохин также предупредил о действии запрета на распространение информации о работе ПВО, РЭБ и последствиях атак БПЛА в регионе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ПВО сбили за ночь 82 украинских беспилотника.