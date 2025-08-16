Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами России
ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над российскими регионами
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть в воздушное пространство трёх российских регионов. Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны Российской Федерации, опубликованного 16 августа.
«С 22:20 до 22:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале ведомства.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 29 украинских БПЛА.