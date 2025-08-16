Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть в воздушное пространство трёх российских регионов. Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны Российской Федерации, опубликованного 16 августа.

«С 22:20 до 22:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ  сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 29 украинских БПЛА.

