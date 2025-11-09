Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника над своей территорией

На протяжении первой половины дня воскресенья, 9 ноября, российская противовоздушная оборона уничтожила над своей территорией четыре беспилотника противника. Об этом сообщили в своем официальном телеграм-канале представители Министерства обороны.

По словам военных, 9 ноября украинская армия предприняла новые попытки атаковать объекты, расположенные на территории РФ.

«С 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа»,— указали они.

При этом два БПЛА были перехвачены над территорией Брянской области. Над Курской областью и Республикой Крым сбили по одному дрону.

До этого Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 9 ноября дежурные средства ПВО сбили 44 беспилотника. При этом 43 из них уничтожили над Брянской областью.