Силы ПВО сбили дрон ВСУ в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили один дрон над территорией Жуковского района. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Глава региона сообщил в своем телеграм-канале, что на месте происшествия уже работает оперативная группа. Предварительные сведения указывают на отсутствие разрушений инфраструктуры и каких-либо пострадавших.

Ранее сообщалось, что с 20:20 до 23:00 мск 28 апреля силы ПВО сбили над Курской, Белгородской и Орловской областями, а также над Крымом и Черным морем 51 вражеский беспилотник.