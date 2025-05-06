Силы ПВО сбили еще 10 дронов, летевших к Москве
Собянин: еще 10 беспилотников сбили на подлете к Москве
Фото: [pxhere.com]
В ночь на 6 мая системы противовоздушной обороны отразили атаки еще 10 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, дроны были запущены с разных направлений.
В общей сложности на подлете к Москве было сбито 19 дронов.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В трех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово Внуково и Жуковском — введены ограничения на полеты. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.
Ранее сообщалось о том, что системы ПВО отразили атаку пяти летевших на Москву дронов.