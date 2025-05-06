Системы ПВО отразили атаку пяти летевших на Москву дронов

Средства ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Обломки БПЛА упали на Каширском шоссе, но, к счастью, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте ЧП работают экстренные службы.

Вчера ночью ВСУ тоже пытались атаковать столицу. Все они были сбиты подлете в Подольском городском округе.

Украина почти каждый день атакует с помощью дронов объекты, расположенные в приграничных и центральных регионах России. Силы противовоздушной обороны перехватывают вражеские летательные аппараты.

Ранее сообщил о том, что в ночь с 10 на 11 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России, в том числе 91 БПЛА над Московской областью.