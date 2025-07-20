Уничтожены 2 беспилотника, летевшие на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили следовавшие в сторону Москвы беспилотники в количестве двух экземпляров.

«Уничтожены еще два беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Информация об этом была опубликована в 23:56 мск 20 июля. Сергей Собянин проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила еще один беспилотник на подлете к Москве.