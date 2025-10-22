Силы ПВО сбили над Псковской областью три украинских БПЛА
Губернатор Ведерников: над Псковской областью перехватили три беспилотника ВСУ
Над территорией Псковской области были уничтожены три неприятельских беспилотника. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава региона Михаил Ведерников.
Губернатор в своем сообщении сослался на данные от оперативных служб.
«В воздушном пространстве Псковской области сбито три БПЛА противника», — указал он.
По его словам, разрушений на земле либо пострадавших не зафиксировано.
Ранее Минобороны сообщило о 55 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 21 октября. Больше всего БПЛА, 34 единицы, было перехвачено над Ростовской областью.