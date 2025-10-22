Силы ПВО сбили над Псковской областью три украинских БПЛА

Над территорией Псковской области были уничтожены три неприятельских беспилотника. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор в своем сообщении сослался на данные от оперативных служб.

«В воздушном пространстве Псковской области сбито три БПЛА противника», — указал он.

По его словам, разрушений на земле либо пострадавших не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило о 55 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 21 октября. Больше всего БПЛА, 34 единицы, было перехвачено над Ростовской областью.