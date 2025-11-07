Силы ПВО сбили над территорией России шесть БПЛА за три часа

В течение трех дневных часов над тремя регионами России было сбито шесть неприятельских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ не прекращают попыток нанесения ударов по объектам на российской территории.

«В период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

При этом три БПЛА были нейтрализованы над территорией Курской области. Еще два беспилотника сбили в Белгородской области. Один дрон удалось уничтожить над Брянской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 7 ноября над регионами РФ было сбито 11 беспилотников. Больше всего дронов, пять единиц, перехватили над территорией Республики Крым.