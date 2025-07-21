Силы ПВО сбили пятый БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили следовавшие в сторону Москвы беспилотники.

«ПВО Минобороны сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал мэр.

Сообщение об этом было опубликовано в 01:54 мск 21 июля. Сергей Собянин проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, в ночь на 21 июля уничтожено 5 вражеских БПЛА в Московском регионе.

Информация о первом уничтоженном БПЛА появилась в 00:21 мск, затем в 00:58 было опубликовано сообщение об уничтожении двух беспилотников. В 01:45 мск Собянин рассказал о сбитии еще одного БПЛА.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник.