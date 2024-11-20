Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали в Курской области попытки ВСУ нанести удары по российским частям. Они перехватили в воздухе две ракеты и две планирующие авиабомбы. Об этом своем телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

По утверждению губернатора, украинская армия пыталась нанести воздушные удары по Курской области, но столкнулась с противодействием со стороны ПВО ВС РФ.

«Две украинские ракеты сбиты днем силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — указал он.

Помимо ракет, были нейтрализованы и две управляемые авиационные бомбы. Их сбили в приграничных районах данного региона.

Ранее депутат Госдумы от Курской области Петров перечислил ущерб, который был нанесен региону со стороны украинской армии. ВСУ сожгли 14 деревень и уничтожили 1139 различных предприятий. Было убито либо украдено украинскими военными порядка 300 тыс. свиней и 27 тыс. единиц крупного рогатого скота.