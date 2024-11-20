С момента начала своего вторжения в Курскую область украинская армия сожгла на ее территории 14 сел и деревень, и вдобавок разрушила 1139 различных предприятий. Такие цифры озвучил Николай Петров, депутат Государственной Думы от этого региона. Его слова привел канал RTVI.

По его словам, боевые действия таким или иным образом воздействовали на 629 гектаров пахотных земель. 14 населенных пунктов было сожжено, уничтожению подверглись 1139 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. Пострадало и поголовье домашнего скота: было убито или украдено порядка 300 тыс. свиней и 27 тыс. единиц крупного рогатого скота. С захваченных ВСУ территорий была вывезена вся сельскохозяйственная техника, а также около 350 тыс. тонн зерна.

Петров заявил, что уже внес в правительство РФ предложение о выделении специальной государственной поддержки Курской области. По его мнению, ей, а также соседним Белгородской и Брянской областям, необходимо выделять средства из федерального бюджета по специальной программе. Такую программу необходимо специально разработать. Данный план должен учитывать опыт, наработанный в новых субъектах РФ.

Ранее Россия обвинила Запад, что тот предпочел не заметить в ООН доклада о преступлениях украинских войск. США и их союзники не стали оспаривать очевидные факты, которые были перечислены с трибуны международной организации. Они их просто проигнорировали и сделали вид, что ничего не видели и не слышали.