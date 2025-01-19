Ракеты, запущенные ВСУ в сторону Курской области, успешно ликвидировали системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона, опубликованном в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что бойцы ПВО уничтожили также управляемую авиационную бомбу ВСУ в приграничье региона.

ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары по объектам, расположенным на территории РФ. Министерство обороны России ежедневно сообщает о пресечении таких попыток. Украинская армия для атак использует беспилотники или ракеты, переданные Западом.

Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области, однако случаи работы ПВО фиксируются и в других регионах России.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа выразил мнение о том, что ВСУ стягивают технику НАТО к Судже в Курской области из-за предстоящей инаугурации Дональда Трампа.