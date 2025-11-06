Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в первой половине дня 6 ноября

В течение утра четверга, 6 ноября, российской противовоздушной обороной было сбито над своей территорией три неприятельских БПЛА. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, противник продолжил вести попытки бить по объектам на территории РФ.

«В период с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Два из этих БПЛА были сбиты над территорией Курской области. Еще один дрон нейтрализовали над Республикой Башкирия.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 6 ноября над российской территорией было сбито 75 беспилотников. Больше всего дронов, 49 единиц, перехватили над Волгоградской областью.