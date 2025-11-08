Силы ПВО сбили три беспилотника за утро 8 ноября

На протяжении утра субботы, 8 ноября, над российской территорией противовоздушной обороной было перехвачено три вражеских беспилотника. Об этом сообщили в своем официальном телеграм-канале представители Министерства обороны.

По утверждению военных, украинская армия продолжила свои попытки бить по объектам на территории РФ.

«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа»,— указали они.

Перехват БПЛА произошел над территориями Московского региона, Смоленской и Калужской областей.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи на 8 ноября над российской территорией удалось перехватить 79 БПЛА. Больше всего дронов, 36 единиц, сбили над Ростовской областью.