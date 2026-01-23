Силы ПВО уничтожили 12 дронов над пятью регионами России

В течение ночи с 22 на 23 января системы противовоздушной обороны (ПВО) России работали в режиме отражения атаки украинских беспилотников.

По данным Министерства обороны РФ, за указанный период дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано над Белгородской областью, где сбиты семь БПЛА. Еще два беспилотника уничтожены над территорией Воронежской области. По одному летательному аппарату сбито над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

Появление цели над Астраханской областью, значительно удаленной от линии соприкосновения, указывает на увеличение радиуса действия используемых беспилотников. Всего под ударом оказались пять субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае компании стали массово страховать объекты от ударов украинских беспилотников.